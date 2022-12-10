Божович: «Зенит» имеет авторитет среди судей, но это не админресурс. У них есть привилегия

Бывший главный тренер нескольких российских клубов Миодраг Божович заявил, что петербургский «Зенит» обладает авторитетом среди судей РПЛ.

«Зенит» — лучшая команда в России, у них «Газпром» в спонсорах, лучшие игроки в чемпионате. Его положение в таблице абсолютно заслуженно. Я верю, что у них есть авторитет среди судей, а не админресурс. Рефери могут специально свистнуть в пользу «Зенита» несколько раз за игру, только у них такая привилегия в России. О чём можно говорить — они пять лет подряд становятся чемпионами. Кто вообще заслуживает быть чемпионом, кроме них? Ни одна команда в РПЛ даже не близко к уровню сине-бело-голубых.



У каких команд ещё есть авторитет? У ЦСКА, «Спартака», может быть. Но явно не такой авторитет, как у «Зенита», — приводит слова Божовича «РБ Спорт».

«Зенит» стал чемпионом России четыре сезона подряд. В текущем розыгрыше РПЛ петербургский клуб занимает первую строчку в турнирной таблице, опережая ближайших преследователей на шесть очков.