Англия — Франция: статистика личных встреч команд перед матчем 1/4 финала ЧМ-2022

Сегодня, 10 декабря, состоится матч 1/4 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре, в котором встретятся сборные Англии и Франции. Команды будут играть на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



За всю историю команды встречались 41 раз — это были 34 товарищеских матча и семь официальных игр. На чемпионатах мира соперники сыграют третий раз. Ранее дважды выигрывала сборная Англии: 2:0 — в 1966 году, 3:1 — в 1982 году. Последний официальный матч команд завершился вничью 1:1 — англичане и французы встретились на групповом этапе чемпионата Европы 2012 года.

Всего матчей: 41

Победа Англии: 24

Победа Франции: 11

Ничья: 6

В 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Англии обыграла команду Сенегала со счётом 3:0, а французы одержали победу в матче с Польшей (3:1).