Божович: Карпин точно справился бы с работой в испанской Ла Лиге. Отлично к нему отношусь

Известный черногорский тренер Миодраг Божович заявил, что главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин смог бы работать в испанской Ла Лиге.
«Как я отношусь к Валерию Карпину? У меня отличное отношение к Карпину! Считаю его очень хорошим специалистом, он доказал это своей работой в «Ростове». Жаль, что Карпин не может показывать свою успешную работу в Лиге чемпионов или Лиге Европы, но скоро это время наступит. Я бы хотел посмотреть на него в испанском чемпионате.
Допускаю ли, что Карпин может работать в Европе? Думаю, в будущем он сможет достичь там хорошего результата. У Валерия очень неплохие перспективы. Мне бы хотелось посмотреть на его работу за рубежом. Карпин точно справился бы в Ла Лиге, например, где он играл», — приводит слова Божовича «РБ Спорт».
Валерий Карпин играл за несколько испанских клубов: «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту». В общей сложности за команды из Испании нынешний главный тренер «Ростова» провёл 384 матча, забив 68 голов.
- 10 декабря 2022
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