Топ-5 спортивных VK Клипов за неделю — все на тему ЧМ-2022
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«Чемпионат» совместно с VK продолжает публиковать топ-5 спортивных клипов VK — еженедельную подборку самых просматриваемых клипов социальной сети, имеющих отношение к спорту.
В этот раз подборка спортивных VK Клипов полностью посвящена футболу, в неё попали «Коммент Шоу», Артур Страхов, ВГИК, Данил Dani и Bizex.
«VK Клипы» — бесконечная лента коротких вертикальных видео на самые разные темы. Ежедневная аудитория «Клипов» — 20 млн человек. Каждый день короткие ролики собирают более 350 млн просмотров. За время работы «Клипов» 2,1 млн уникальных авторов разместили на платформе более 8 млн роликов.
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