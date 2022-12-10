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Божович: ЧМ в России был лучше, чем в Катаре. Сейчас сплошь политика, к сожалению

Божович: ЧМ в России был лучше, чем в Катаре. Сейчас сплошь политика, к сожалению
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Бывший главный тренер нескольких российских клубов Миодраг Божович оценил чемпионат мира 2022 года в Катаре и сравнил его с турниром 2018 года в России.

«Ничего удивительного я в Катаре не увидел. Много фаворитов уже уехало домой. Немного в шоке, что испанцы покинули турнир, думал, они пройдут в полуфинал. Германия и в России, и здесь вылетела — серьёзная для них неудача. Чемпионат мира в России был лучше, у вас витала футбольная атмосфера, а не сплошь политика, как сейчас. Политика всё больше и больше влияет на футбол, к сожалению», — приводит слова черногорского тренера «РБ Спорт».

Во время чемпионата мира 2022 года произошло несколько политических скандалов. Широкую известность за счёт своих провокационных нарядов получила хорватская болельщица Ивана Кнолль. Большому обсуждению подвергся поступок игроков сборной Германии на командном фото с закрытыми руками лицами.

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