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Женское «Динамо» сыграет в Суперлиге 2023 года

Женское «Динамо» сыграет в Суперлиге 2023 года
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Руководством футбольного клуба «Динамо» было принято решение о создании женской команды, которая планирует принять участие в Суперлиге 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт бело-голубых.

«Состав новой команды пополнит значительная группа игроков, которая перейдёт из молодёжной команды, завоевавшей в этом сезоне серебряные медали Молодёжной лиги.

Для футбольного клуба «Динамо» создание структуры женского футбола – это не просто следование глобальному тренду, но в первую очередь полноценное спортивное направление, которое будет дарить болельщикам как новые звёздные имена воспитанниц, так и новые яркие результаты», — написано в заявлении клуба.

«Мы очень рады, что направление женского футбола развивается в нашем клубе не только активно, но и успешно. Молодёжный состав завоевал серебряные медали, многие девушки добились серьёзного прогресса и готовы, по оценкам тренерского штаба, заявить о себе во взрослой команде уже в ближайшем сезоне.

У нас есть хорошая, полноценная инфраструктура и все условия для продуктивной работы. Развивая женский футбол, становится более привлекательным бренд «Динамо», — сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

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