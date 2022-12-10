Рангник: Холанд лучше, чем Месси и Роналду в его возрасте
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Главный тренер сборной Австрии по футболу Ральф Рангник, ранее работавший в «Манчестер Юнайтед» в качестве наставника и консультанта, поделился мнением о нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде.
«Сейчас Эрлинг лучше, чем Лионель Месси и Криштиану Роналду в его возрасте. Никогда прежде в истории футболист не обладал таким обширным набором качеств всего в 22 года», — приводит слова Рангника France Football.
Напомним, Холанд перешёл в «Манчестер Сити» летом 2022 года. В нынешнем сезоне 22-летний норвежский нападающий принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги, забил 18 голов и отдал три результативные передачи. С 2019 года Холанд вызывается в сборную Норвегии. Ранее футболист выступал за дортмундскую «Боруссию» и другие команды.
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