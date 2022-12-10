Саутгейт прокомментировал информацию о ссоре защитника Уайта с тренером Холландом
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отреагировал на информацию о том, что защитник Бен Уайт был отстранён от команды и отправлен домой из Катара после ссоры с помощником тренера Стивом Холландом.
«Насколько мне известно, в статье использовались такие слова, как «предположительно», поэтому тот, кто её написал, не был достаточно уверен в её достоверности.
Бен уехал по личным причинам, мы ясно дали это понять, и в наши дни очень важно, чтобы его уважали», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.
Сборная Англии в матче 1/4 финала чемпионата мира встретится с национальной командой Франции. Игра состоится сегодня, 10 декабря. Начало матча — в 22:00 мск.
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