Саутгейт прокомментировал информацию о ссоре защитника Уайта с тренером Холландом

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отреагировал на информацию о том, что защитник Бен Уайт был отстранён от команды и отправлен домой из Катара после ссоры с помощником тренера Стивом Холландом.



«Насколько мне известно, в статье использовались такие слова, как «предположительно», поэтому тот, кто её написал, не был достаточно уверен в её достоверности.



Бен уехал по личным причинам, мы ясно дали это понять, и в наши дни очень важно, чтобы его уважали», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.

Сборная Англии в матче 1/4 финала чемпионата мира встретится с национальной командой Франции. Игра состоится сегодня, 10 декабря. Начало матча — в 22:00 мск.

Новость по теме Уайт покинул расположение сборной Англии из-за конфликта с помощником Саутгейта

Видео: Стеснительный Сака попросил Бекхэма сфотографироваться