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Лука Модрич: перед ЧМ-2022 от Хорватии никто ничего не ожидал. Но мы никогда не сдавались

Лука Модрич: перед ЧМ-2022 от Хорватии никто ничего не ожидал. Но мы никогда не сдавались
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Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал победу в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с Бразилией (1:1, 4:2 — по пенальти).

«Конечно, перед чемпионатом мира от нас никто ничего не ожидал, или люди не видели, что мы можем зайти так далеко. Важно то, что у нас была вера, уверенность. Мы снова показали, что являемся настоящей командой с очень хорошими игроками. Я знаю, что такая победа придаст нам ещё больше уверенности. Мы никогда не сдавались. Наша вера огромна.

После игры я подбодрил Родриго. Я уверен, что он получил опыт и дополнительную мотивацию продолжать бороться. Он станет сильнее. Такое может случиться с каждым. Каждый может потерпеть неудачу», — приводит слова Модрича beIN Sports.

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