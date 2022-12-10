Рональд Куман назначен главным тренером сборной Нидерландов

Рональд Куман стал новым главным тренером сборной Нидерландов по футболу. Об этом решении футбольный союз страны объявил ещё в апреле. Контракт Кумана с национальной командой рассчитан до чемпионата мира 2026 года.
Рональд Куман ранее уже работал главным тренером сборной Нидерландов, возглавляя команду с 2018 по 2020 год. За время работы со сборной Куман ни разу не работал с нидерландской командой на финальном этапе крупного международного турнира. Лучший результат Нидерландов при Кумане — финал Лиги наций УЕФА сезона-2018/2019. Помимо национальной команды, специалист работал в «Барселоне», «Эвертоне», «Валенсии» и других клубах.
Ранее стало известно, что предыдущий наставник нидерландской национальной команды Луи ван Гал покинул свой пост после вылета сборной Нидерландов в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре. Нидерланды проиграли Аргентине в серии пенальти 3:4, сыграв вничью 2:2 в основное время.
- 10 декабря 2022
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