«Это было возмутительно». Ф. де Йонг — о работе арбитра Лаоса в матче ЧМ-2022 с Аргентиной

Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг высказался о работе арбитра Антонио Лаоса в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с Аргентиной (2:2, 3:4 — по пенальти).
«Когда основное время встречи подошло к концу, все футболисты сборной Аргентины подошли к нему. С тех пор он свистел только в пользу Аргентины. С Тимбера слетела бутса, но Лаос определил фол с нашей стороны. Люк де Йонг просто одержал победу в верховом единоборстве, арбитр дал свисток, соперник бросил мяч, а ему всё равно. Месси взял мяч рукой и просто кинул. Это было действительно возмутительно.
Лаос — хороший парень. Обычно он и судья хороший. Но то, что он продемонстрировал в дополнительное время, было возмутительно. Думаю, он потерял свой путь во время игры. Это не его вина, но это сильно отразилось на ходе матча», — приводит слова де Йонга Voetbal International.
- 10 декабря 2022
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