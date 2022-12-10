Юран считает, что Роналду не попадёт в стартовый состав Португалии на матч с Марокко
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Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран предположил, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду не попадёт в стартовый состав команды на матч 1/4 финала чемпионата мира с Марокко. Встреча состоится сегодня, 10 декабря. Начало игры — в 18:00 мск.
«Понятно, что Роналду — это суперзвезда. Но как тренер я бы не менял состав. Если в прошлом матче команда хорошо играла и забивала, то большинство тренеров не трогает состав. Думаю, Роналду вряд ли выйдет с первых минут.
Тренер показал, что для него в первую очередь важен результат и на первом месте стоит коллектив. Моё мнение, что Роналду начнёт матч с Марокко на скамейке», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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