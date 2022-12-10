Андрей Чернышов рассказал о развитии футбола в Индии

Главный тренер индийского футбольного клуба «Мохаммедан» Андрей Чернышов порассуждал о перспективах индийского футбола.



«Азиатские сборные очень хорошо выступили на чемпионате мира в Катаре, но хочется сказать, что индийский футбол тоже развивается. Сейчас вкладывается много денег в юношеский футбол. Создаются академии при клубах и частных школах, приезжают тренеры из Европы и в Суперлигу, и в Первую лигу. Многие клубы приглашают иностранных специалистов для своих академий, чтобы они учили местных тренеров, делились методиками, которые работают в ведущих европейских футбольных школах.



Индийский футбол не скоро выйдет на такой уровень, как в Японии, Саудовской Аравии, Южной Корее и том же Катаре. Индия в этом плане только на начальном этапе и неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы футбол вышел на более высокий уровень. В вышеперечисленных азиатских странах футбол не сразу стал сильным, у них проходил долгий процесс развития и также все начиналось с приглашения иностранных игроков и тренеров. Те же Япония, Южная Корея и Саудовская Аравия вкладывают намного больше средств, чем Индия и специалисты более высокого уровня приезжали к ним. Плюс мы видим, что их футболисты стали уезжать и играть в Европе, там они получают драгоценный опыт. Индия только начинает этот путь.



Вообще, все начинается с детско-юношеского футбола, а в Индии раньше не особо этому уделялось время. Приезжали игроки с именем – Роберто Карлос, Матерацци, они старались привлечь болельщиков к футболу, и у них это получилось: люди пошли на стадионы и сейчас на матчах Суперлиги почти всегда аншлаги. Но люди поняли, что звезды получат свои деньги и уедут, а Индия сама останется ни с чем. Поэтому здесь только недавно начали вкладываться в детский футбол, процесс пошел. Но это дело не одного года или двух лет, это может занять и пять, и десять лет.



Сможем ли лет через 10 мы увидеть сборную Индии на крупном международном турнире? Прогнозировать сложно, в Азии есть очень сильный сборные и у них все равно не получается попасть на чемпионат мира. Например, у национальной команды Узбекистана было много шансов попасть на мундиаль, но так ни разу и не получилось. Но сейчас количество участников расширяется и скоро будет больше сборных участвовать в чемпионате мира от всех конфедераций, поэтому все возможно», – приводит слова Чернышова Metaratings.