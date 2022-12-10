Кавазашвили: Неймар талантливый мальчик, но не надо его путать с Пеле

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил игру нападающего сборной Бразилии Неймара в матче с Хорватией на чемпионате мира 2022 года в Катаре и сравнил бразильца с легендарным Пеле.
«Неймар играет сам с собой. Ребята, вы не путайте Неймара и Пеле. Да, Неймар талантливый мальчик, но он всё время играет под себя. Он великолепно сделал гол с хорватами, но такие футболисты, как Неймар, и такая сборная, как Бразилия, они должны забить европейцам не один гол, а два-три гола. Как раньше делали бразильцы. Когда они в 60-х годах вместе с Пеле и со всеми звёздами сделали турне по Европе, то разгромили все сборные, притом громили с крупным счётом. И против них не было противодействия.
Сейчас против бразильцев можно выстроить хорошую эшелонированную защиту и не пропустить гол. Единственное, да, Неймар показал, что он накоротке, в одно касание может проскочить, но это разовый элемент. Вот он прекрасно через центральную зону, в одно касание врывается, забивает гол. Великолепно! Но в остальных случаях я не вижу, это не та бразильская сборная, что была раньше», — приводит слова Кавазашвили «КП Спорт».
Забив в четвертьфинальном матче с Хорватией 77-й гол за сборную Бразилии, Неймар сравнялся по этому показателю с Пеле. Однако гол бразильца не помог команде пройти в полуфинал турнира. Хорваты смогли отыграться и одержать победу в серии пенальти.
- 10 декабря 2022
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