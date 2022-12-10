Гарри Кейн: мы здесь не только для того, чтобы выйти в четвертьфинал

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о решимости команды выиграть чемпионат мира в Катаре.
«Мы здесь не только для того, чтобы выйти в четвертьфинал. Есть несколько отличных команд, но мы знаем, что мы тоже очень хорошая команда.
У нас есть настоящая вера и решимость добиться успеха. Мы можем доказать это только на поле и победить Францию. Это не финал. Это ещё один шаг к тому, чтобы попытаться выиграть чемпионат мира.
В 2018 году мы действительно не знали, что ожидать от состава. Это был новый опыт для многих из нас. Я не уверен, была ли у нас тогда вера в победу на турнире. Мы подтвердили это на Евро, добравшись до финала.
Вера всё крепла и крепла. Мы приехали на этот турнир, надеясь, что сможем его выиграть», — приводит слова Кейна Sky Sports.
Команды Англии и Франции сыграют в четвертьфинале сегодня, 10 декабря. Начало матча – в 22:00 мск.
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