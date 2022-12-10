Червиченко: Роналду — гиря на яйцах Португалии. Не хочу, чтобы он вышел в старте с Марокко
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира — 2022 Марокко — Португалия, который состоится сегодня, 10 декабря.
«Поскольку я Роналду не люблю, то не хочу, чтобы он вышел в старте, как и в предыдущем матче. Португальцы без него прекрасно справились. Мне кажется, что Роналду — это такая гиря на яйцах Португалии. У них идёт процесс отторжения Роналду от коллектива. Не всем очень приятно с ним играть. Команда без него показывает гораздо более лучшую игру.
Марокканцам будет вообще нечего терять. В случае успеха они прыгнут выше головы. На свободе и без нервов могут что-то показать», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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