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Червиченко: Роналду — гиря на яйцах Португалии. Не хочу, чтобы он вышел в старте с Марокко

Червиченко: Роналду — гиря на яйцах Португалии. Не хочу, чтобы он вышел в старте с Марокко
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира — 2022 Марокко — Португалия, который состоится сегодня, 10 декабря.

«Поскольку я Роналду не люблю, то не хочу, чтобы он вышел в старте, как и в предыдущем матче. Португальцы без него прекрасно справились. Мне кажется, что Роналду — это такая гиря на яйцах Португалии. У них идёт процесс отторжения Роналду от коллектива. Не всем очень приятно с ним играть. Команда без него показывает гораздо более лучшую игру.

Марокканцам будет вообще нечего терять. В случае успеха они прыгнут выше головы. На свободе и без нервов могут что-то показать», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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