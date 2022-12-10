Кейн уверен, что Уолкер будет готов к противостоянию с Мбаппе

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о предстоящем противостоянии защитника англичан Кайла Уолкера с форвардом сборной Франции Килианом Мбаппе в матче 1/4 финала чемпионата мира. Сборные Англии и Франции встретятся сегодня, 10 декабря. Начало матча — в 22:00 мск.

«Мы с Кайлом знаем друг друга очень давно. Он фантастический защитник и, вероятно, самый стабильный правый защитник за последние 10 лет.



Он будет сосредоточен на выполнении своей работы для команды. Он будет готов», — приводит слова Кейна Sky Sports.

Килиан Мбаппе возглавляет гонку бомбардиров чемпионата мира в Катаре. Он отметился пятью забитыми мячами в четырёх проведённых матчах.

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