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Мануэль Нойер сломал ногу во время отдыха. Он больше не сыграет в этом сезоне

Мануэль Нойер сломал ногу во время отдыха. Он больше не сыграет в этом сезоне
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Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер сломал ногу и больше не сыграет в этом сезоне.

Фото: Из личного архива Мануэля Нойера

«Привет всем, что я могу сказать, конец года мог точно пройти лучше… Пытаясь очистить голову, катаясь на лыжах, сломал нижнюю часть бедра. Операция вчера прошла успешно. Спасибо медицинской команде! Однако больно осознавать, что нынешний сезон для меня закончился. Берегите себя и близких! Ваш Мануэль», — написал Нойер на своей странице в социальных сетях.

Футболист находился в отпуске после вылета сборной Германии с чемпионата мира 2022 года в Катаре.

В текущем сезоне 36-летний Нойер сыграл 16 матчей за мюнхенскую «Баварию», в которых пропустил 14 голов и семь раз сыграл на ноль. На турнире в Катаре голкипер защищал ворота немецкой сборной во всех трёх матчах группового этапа, пропустив четыре мяча.

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