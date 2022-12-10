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Мануэл Фернандеш: никто не ожидал, что Роналду окажется в запасе, но это сработало

Мануэл Фернандеш: никто не ожидал, что Роналду окажется в запасе, но это сработало
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Португальский полузащитник иранского «Сепахана» Мануэл Фернандеш, ранее выступавший за «Локомотив» и «Краснодар», высказался о решении главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша оставить форварда Криштиану Роналду в запасе на матч 1/8 финала чемпионата мира с командой Швейцарии (6:1).

«Никто не ожидал, что Роналду окажется на скамейке запасных, но это сработало. Во главе всегда результат. Решение будет хорошим или плохим в зависимости от результата.

Роналду долгое время играл на высоком уровне, и вполне естественно, что молодые игроки берут на себя ответственность. Португалии предстоит трудная игра с Марокко, но в то же время наш футбол отличается от футбола Испании», – приводит слова Фернандеша Metaratings.

В четвертьфинале ЧМ-2022 португальцы сыграют со сборной Марокко сегодня, 10 декабря.

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