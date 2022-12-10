В Камеруне сделали заявление в ответ на обвинение в приглашении игроков на ЧМ за деньги

Пресс-служба Федерации футбола Камеруна (FECAFOOT) в социальных сетях выступила с заявлением по поводу обвинений в коррупции со стороны французского журналиста Ромена Молины. Ранее Молина заявил, что камерунские игроки давали взятки представителям организации за попадание в заявку сборной на ЧМ-2022 в Катаре.
«До нас дошла информация, что в соцсетях продолжается полемика на тему практики «рэкета» внутри сборной Камеруна. После расследования мы установили, что высказывания исходили от Ромена Молины, который именует себя независимым французским журналистом-расследователем. Он утверждает, что камерунские игроки платили за право быть вызванными в национальную команду, но не указывает подробностей. Эти утверждения были подхвачены и дополнены камерунскими платформами. Федерация футбола Камеруна заверяет общественность, что вскоре прольёт свет на это дело», — говорится в заявлении пресс-службы FECAFOOT.
- 10 декабря 2022
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