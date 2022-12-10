«Офигел. Хотел крикнуть матом!» Баженов — о голе Нидерландов после розыгрыша штрафного
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Менеджер московского «Спартака» по арендованным игрокам Никита Баженов поделился впечатлениями от матча 1/4 финала чемпионата мира — 2022 Нидерланды — Аргентина (2:2, 3:4 — по пенальти).
«Пока матч Нидерланды — Аргентина точно один из лучших на нынешнем чемпионате мира. По всем параметрам — по накалу, игре, содержанию матча, киношному сценарию, антуражу и скандалам.
Штрафной на последних секундах? Эмоции переполняют. После гола хотел крикнуть матом! Я до такой степени стал болеть за сборную Нидерландов в ту секунду, что просто офигел! Это топ. Даже не припомню что-то подобное. Лучшее, что я видел на чемпионате мира — 2022», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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