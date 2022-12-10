УЕФА выразил соболезнования в связи со смертью американского журналиста в Катаре
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УЕФА опубликовал заявление после смерти американского журналиста, сотрудника CBS Гранта Уола, который скончался во время четвертьфинального матча чемпионата мира в Катаре между Нидерландами и Аргентиной (2:2, 3:4 по пенальти). Встреча завершилась в ночь на 10 декабря мск.
«Все в УЕФА глубоко опечалены новостью о смерти американского спортивного журналиста Гранта Уола.
Грант был известен своими проницательными репортажами, и в это печальное время наши мысли с его семьёй и друзьями», — написано в сообщении УЕФА в «Твиттере».
Напомним, брат умершего сообщил о хорошем состоянии здоровья Гранта. Он заявил, что не верит в естественную смерть своего брата, который мог быть убит, так как получал угрозы в Катаре.
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