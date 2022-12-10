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Федерация футбола Камеруна объявила, что Самуэля Это'О шантажировал журналист

Федерация футбола Камеруна объявила, что Самуэля Это'О шантажировал журналист
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Пресс-служба Федерации футбола Камеруна (FECAFOOT) в социальных сетях сообщила, что президент организации Самуэль Это'О стал жертвой шантажа со стороны французского журналиста Ромена Молины.

«23 ноября в письменной форме через Whatsapp с господином Самуэлем Это'О связался журналист, представившийся как Ромен Молина. В своём послании он указал, что у него есть документы и флешка, содержащая аудиоданные и записи телефонных разговоров, которые могут нанести ущерб имиджу федерации, а также имиджу её президента. Продолжая своё сообщение, этот человек добавил, что готов отказаться от публикации данных материалов в обмен на выплату в размере € 25 тыс., которая должна быть переведена на банковский счёт. Он также был готов назвать имена своих спонсоров, которые, по его словам, уже заплатили ему € 7 тыс. вперёд и обязались выплатить остаток в размере € 13 тыс. после публикации.

Конечно, президент FECAFOOT не ответил на эти сообщения, потому что, согласно принципам, мы не ведём переговоры с шантажистами. В любом случае FECAFOOT планирует подать жалобу во французские правоохранительные органы в связи с этой попыткой вымогательства средств. Во время процедуры мы предоставим представителям французских органов правосудия доступ ко всем материалам», — говорится в заявлении пресс-службы FECAFOOT.

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