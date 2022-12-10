Игорь Шалимов: я бы сам собрал Роналду чемодан и сказал: «Езжай в Саудовскую Аравию»

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Про Роналду начали писать, что устроил скандал и собирается уезжать. Я бы ему сам собрал чемодан и сказал: «Езжай в Саудовскую Аравию». Уговаривать и проводить какие-то беседы… Если его не поставят в стартовый состав — это будет правильное решение. Когда человек на закате тянет всё на себя, то для команды ничего хорошего в этом нет. Со Швейцарией остался в запасе — Португалия разгромила соперника. Вышел лишь на замену. Наверное, так футбол и должен двигаться.
Одно дело, когда люди в 22-23 года становятся звёздами. А в 37-38 подходит момент, когда нужно заканчивать, но они с этим не могут смириться. Считаю, что тренер должен набраться сил и сделать правильное решение. Будет ли он сегодня играть? Думаю, нет. Может быть, он вообще уже уехал», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Сборная Португалии в матче 1/4 финала чемпионата мира сыграет с командой Марокко сегодня, 10 декабря. Начало встречи — в 18:00.
- 10 декабря 2022
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