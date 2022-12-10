Дензел Думфрис получил красную карточку после серии пенальти в матче ЧМ-2022 с Аргентиной

Защитник сборной Нидерландов Дензел Думфрис был удалён с поля после серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира с национальной командой Аргентины. Думфрис получил первую жёлтую карточку ещё во время серии пенальти, а вторую уже после, когда устроил потасовку с празднующими аргентинцами.

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью – 2:2. Команда Аргентины одержала победу в серии пенальти со счётом 4:3. Сборная Нидерландов проигрывала по ходу встречи со счётом 0:2 и смогла отыграться, забив два мяча на 83-й и 90+11-й минутах. Дублем отметился нападающий Ваут Вегорст.

В полуфинале чемпионата мира команда Аргентины встретится со сборной Хорватии, которая ранее также в серии пенальти обыграла Бразилию.