Дензел Думфрис получил красную карточку после серии пенальти в матче ЧМ-2022 с Аргентиной
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Защитник сборной Нидерландов Дензел Думфрис был удалён с поля после серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира с национальной командой Аргентины. Думфрис получил первую жёлтую карточку ещё во время серии пенальти, а вторую уже после, когда устроил потасовку с празднующими аргентинцами.
Основное и дополнительное время матча завершилось вничью – 2:2. Команда Аргентины одержала победу в серии пенальти со счётом 4:3. Сборная Нидерландов проигрывала по ходу встречи со счётом 0:2 и смогла отыграться, забив два мяча на 83-й и 90+11-й минутах. Дублем отметился нападающий Ваут Вегорст.
В полуфинале чемпионата мира команда Аргентины встретится со сборной Хорватии, которая ранее также в серии пенальти обыграла Бразилию.
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