Французский журналист ответил на обвинения в шантаже Самуэля Это'О

Французский журналист Ромен Молина опроверг обвинения со стороны Федерации футбола Камеруна (FECAFOOT). Ранее в организации сообщили, что Молина шантажировал FECAFOOT Самуэля Это'О.
«Есть два объяснения. Либо кто-то выдаёт себя за меня, как это было две недели назад, и я также подал жалобу, либо Федерация футбола Камеруна просто придумала всё это, чтобы попытаться ввести людей в заблуждение. Кроме того, стоит отметить, что эти истории о взятках они не отрицают, а говорят, что собираются пролить свет на ситуацию, так что это очень удобно. Я ожидаю серьёзных извинений от Федерации футбола Камеруна и итогов их расследования. Мой адвокат готов подать жалобу.
Если Самуэль Это'О хочет со мной поговорить, у него есть мой номер. Я с удовольствием объясню ему всё по телефону, но, с другой стороны, я хочу, чтобы это враньё прекратилось», — написал Молина на своей странице в социальных сетях.
- 10 декабря 2022
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