Роналду поблагодарил болельщиков Португалии за поддержку на ЧМ

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выступил с благодарностью болельщикам накануне четвертьфинального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Марокко.
«Есть один чемпионат мира, который Португалия уже выиграла — чемпионат среди болельщиков! Мы чувствуем фантастическую поддержку и преданность со стороны многих португальцев (и не только их!) здесь, в Катаре, так далеко от нашей Родины. Продолжайте поддерживать нас, в хорошие и плохие моменты оставайтесь с нами, а мы сделаем всё, чтобы отблагодарить вас победами! Вперёд, Португалия!» — написал Роналду на своей странице в социальных сетях.
Матч сборных Португалии и Марокко в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года пройдёт сегодня, 10 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск.
Самые старые и молодые участники чемпионата мира в Катаре
- 10 декабря 2022
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