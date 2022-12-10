Кака: Роналдо для бразильцев — это просто толстяк, идущий по улице

Бывший игрок «Реала» и сборной Бразилии Кака выразил мнение, что в Бразилии местные футбольные легенды не получают того признания, которого заслуживают.



«Странно это говорить, но многие бразильцы не поддерживают сборную Бразилии. Такое иногда случается. Если вы увидите Роналдо, гуляющего по улице, вы скажете «вау». Здесь к нему относятся по-другому. Роналдо для бразильцев — это просто толстяк, идущий по улице.



Конечно, многие бразильцы любят Роналдо. Я люблю Роналдо, но его по-разному уважают в Бразилии и за границей. Я вижу проявление большего уважения к нему за пределами страны», — приводит слова Кака beIn Sports.

Напомним, Роналдо дважды становился чемпионом мира в составе национальной команды Бразилии (1994, 2002).