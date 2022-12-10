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Габулов: Бразилия подошла в ужасном состоянии к матчу с Хорватией. Они не были готовы

Габулов: Бразилия подошла в ужасном состоянии к матчу с Хорватией. Они не были готовы
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Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал результат матча 1/4 финала ЧМ-2022 Хорватия — Бразилия (1:1, 4:2 — по пенальти).

«Результат удивил. Во всех остальных матчах Бразилия выступала с определённым запасом прочности. Была видна очень яркая командная игра с яркими выступлениями некоторых футболистов. Впервые в истории на поле появилась вся обойма.

К матчу с Хорватией Бразилия подошла в ужасном состоянии. Они просто не были готовы к четвертьфиналу чемпионата мира. Хорваты были готовы лучше. По ходу игры бразильцы выглядели предпочтительнее, создали огромное количество моментов, но не было инстинкта убийцы.

Постоянные победы в сериях пенальти говорят о характере хорватов. Коллектив замечательный и единый. Все футболисты мотивированны, каждый готов жертвовать собой ради команды и результата. Это та команда, которая друг друга дополняет: если что-то не получается в атакующих действиях, то они компенсируют это оборонительными. Если не клеится в защите, то блестяще в игру раз за разом вступает голкипер.

Этот настрой и атмосфера в коллективе позволяют добиваться результата. Этот матч в очередной раз подтверждает непредсказуемость футбола и говорит о том, что не всегда сильнее тот, кто сильнее на бумаге», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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