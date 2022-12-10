Сергей Юран: без Бразилии в полуфинале ЧМ-2022 будет не так ярко
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Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал результат матча 1/4 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре, в котором встретились сборные Хорватии и Бразилии (1:1, 4:2 — по пенальти).
«Мне бразильцы понравились. Жалко. У них целостная команда. Было видно, что они приехали максимально постараться выиграть чемпионат мира, но это футбол. В первом тайме Бразилии нужно было решать вопрос и забивать, потому что мы видели два разных тайма.
Надо отдать должное хорватам — у них мощная команда. Возрастные игроки вытащили из себя всё. Если на прошлом чемпионате мира всё было по делу, то сейчас без бразильцев в полуфинале будет не так ярко», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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- 10 декабря 2022
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