Агент Озила отреагировал на закрытые рты немцев и поддержку Месута в Катаре

Эркут Сёгют, агент полузащитника турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» Месута Озила, отреагировал на плакаты со своим клиентом во время матчей сборной Германии на чемпионате мира.

«Внезапно появилось много фотографий, где болельщики поддержали Месута. Было приятно и интересно видеть, как люди указывали на двойные стандарты. Когда речь шла о Месуте, все дистанцировались и говорили, что нельзя смешивать спорт и политику. Они как бы заставили его замолчать о некоторых вещах. Но теперь нельзя больше молчать. Почему тогда не было такого же отношения?

Немецкие СМИ критикуют немецких игроков за то, что они не носят повязку One love, говоря, что они должны были встать на защиту своего дела, но в то же время немецкие министры едут в Катар и заключают газовые сделки, и никто ничего не говорит. На чём нам следует сосредоточиться — на действиях игроков или на политиках?» — приводит слова агента Озила Expressen.