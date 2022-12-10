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ФИФА открыла дело против Аргентины после матча с Нидерландами

ФИФА открыла дело против Аргентины после матча с Нидерландами
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После четвертьфинального матча чемпионата мира, в котором встречались сборные Аргентины и Нидерландов, ФИФА открыла дисциплинарное дело против Ассоциации футбола Аргентины.

Предметом разбирательств станут слова Эмилиано Мартинеса и Лионеля Месси в адрес главного судьи встречи Матеу Лаоса. Месси заявил, что арбитр не соответствует уровню турнира, а Мартинес назвал Лаоса худшим с отрывом арбитром ЧМ. Также будет рассмотрено поведение игроков сборной Аргентины во время матча. Леандро Паредес умышленно выбил мяч в скамейку запасных соперника, спровоцировав стычку футболистов, а затем он же, защитник Николас Отаменди и другие игроки Аргентины издевательски праздновали проход дальше перед сборной Нидерландов после окончания серии пенальти. Решение будет вынесено до матча Аргентины со сборной Хорватии.

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