ФИФА открыла дело против Аргентины после матча с Нидерландами

После четвертьфинального матча чемпионата мира, в котором встречались сборные Аргентины и Нидерландов, ФИФА открыла дисциплинарное дело против Ассоциации футбола Аргентины.

Предметом разбирательств станут слова Эмилиано Мартинеса и Лионеля Месси в адрес главного судьи встречи Матеу Лаоса. Месси заявил, что арбитр не соответствует уровню турнира, а Мартинес назвал Лаоса худшим с отрывом арбитром ЧМ. Также будет рассмотрено поведение игроков сборной Аргентины во время матча. Леандро Паредес умышленно выбил мяч в скамейку запасных соперника, спровоцировав стычку футболистов, а затем он же, защитник Николас Отаменди и другие игроки Аргентины издевательски праздновали проход дальше перед сборной Нидерландов после окончания серии пенальти. Решение будет вынесено до матча Аргентины со сборной Хорватии.