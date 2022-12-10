Александр Мостовой: танцы, пляски и самоуверенность погубили сборную Бразилии на ЧМ-2022
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о причинах вылета Бразилии с ЧМ-2022.
«Главным разочарованием чемпионата мира назвать Бразилию нельзя. Мы уже испытали одно разочарование — это сборная Бельгии. Танцы, пляски и самоуверенность погубили бразильцев. Немного больше внимания нужно было уделять дисциплине и футболу.
Я уже не раз говорил, что хорваты просто так ничего не отдают. У них опытная и мастеровитая команда. Бразильцы с этим и столкнулись. Они отвлекались тем, что их все записали в фавориты. Но бразильцев жалко. По своему составу они должны были забираться выше», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Сборная Бразилии уступила Хорватии в серии пенальти.
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