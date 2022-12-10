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Госдепартамент США работает над репатриацией тела скончавшегося во время ЧМ журналиста

Госдепартамент США работает над репатриацией тела скончавшегося во время ЧМ журналиста
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Госдепартамент США работает над возвращением на родину тела журналиста Гранта Уола, скончавшегося во время матча четвертьфинала чемпионата мира между Аргентиной и Нидерландами (2:2, 4:3 пен). Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс рассказал, что ведомство ведёт общение с семьёй Уола. Об этом сообщает CNN.

48-летнему журналисту стало плохо во время матча на стадионе «Лусайл Айконик». С чаши стадиона его унесли в пресс-центр, где Уола и не стало. Причины смерти пока не называются, но брат Уола считает, что его могли убить. Журналист ранее пришёл на матч между США и Уэльсом (1:1) в радужной футболке. Тогда у Уола отобрали телефон и попросили снять футболку, однако в дальнейшем извинились и пропустили на матч.

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