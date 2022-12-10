Евгений Алдонин: у Франции небольшой перевес перед Англией, но это на бумаге и до матча

Бывший российский футболист Евгений Алдонин высказался о предстоящем матче чемпионата мира между Англией и Францией.

«Думаю, в матче Англии и Франции шансы у обеих команд равные. Но у французов есть Мбаппе, который находится в отличной форме, и Гризманн, выполняющий нереальный объём работы. Да и вообще французы — одна из сборных, к которой не возникало вопросов по ходу чемпионата, учитывая их состояние и то, как они играют. Думаю, минимальный перевес есть в сторону французов, но он абсолютно ничего не значит. Это на бумаге до матча.



Англичане – очень крепкая сборная с очень сильным составом, молодыми игроками в атаке и многоопытным Кейном, который в отличных кондициях. Они очень опасны. Нас ждёт интересный четвертьфинал», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Матч между Англией и Францией состоится сегодня, 10 декабря. Начало – в 22:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.