«Атлетико Минейро» ведёт переговоры об аренде Фукса

Руководство «Атлетико Минейро» ведёт переговоры с ЦСКА о переходе защитника Бруно Фукса в стан бразильского клуба. «Атлетико» хочет арендовать игрока на сезон.

Помимо Фукса, «Атлетико» рассматривал ещё двух кандидатов в линию защиты. Клуб интересовался защитником «Эвертона» Йерри Миной и Жуаном Жезусом из «Наполи», однако переговоры не были успешными. Информацию сообщает Gazeta Esportiva, ссылаясь на Radio Itatiaia.

Напомним, Фукс выступает за ЦСКА с лета 2020 года. Контракт футболиста с армейской командой рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего бразильца в € 1,8 млн. В нынешнем сезоне Бруно провёл за ЦСКА восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Всего за два года Фукс провёл в составе ЦСКА 19 матчей.