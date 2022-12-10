Карим Бензема вернулся к тренировкам в мадридском «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема сегодня, 10 декабря, провёл первую тренировку с командой после возвращения. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба в «Твиттере».
Напомним, 34-летний Бензема был в заявке сборной Франции на чемпионат мира, однако не сумел сыграть на турнире из-за повторно полученной травмы. Сообщалось, что Карим после отъезда из расположения сборной проведёт неделю отпуска, а затем вернётся к тренировкам с «Реалом», но в индивидуальном режиме.
Ближайший матч «Реал» проведёт в рамках чемпионата Испании 30 декабря с «Вальядолидом». Начало – в 22:30 мск. В турнирной таблице «сливочные» с 35 очками в 14 матчах турнира занимают второе место, отставая от «Барселоны» на два очка.
Фанаты «Лиона» празднуют «Золотой мяч» Бензема. Видеоролик:
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