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Кьеза тренируется с «Ювентусом». Игрок готов принять участие в матчах Серии А

Кьеза тренируется с «Ювентусом». Игрок готов принять участие в матчах Серии А
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Появилась информация о состоянии игрока «Ювентуса» Федерико Кьезы. Футболист успешно принял участие в тренировке клуба.

«Ювентус» продолжает подготовку к чемпионату Италии, который возобновится 4 января 2023 года. Клуб тренировался не в полном составе из-за участия некоторых игроков в чемпионате мира в Катаре, однако Костич, Влахович, Щенсны и Маккенни уже вернулись в стан «Ювентуса». Команда провела матч с футболистами U19, была одержана победа со счётом 4:2, Кьеза отметился двумя забитыми мячами. Федерико, как и Погба, сможет принять участие в Серии А с первых матчей после возобновления, сообщает Джанлука ди Марцио, ссылаясь на pazzidifanta.com.

Ранее Федерико Кьеза восстановился после травмы крестообразных связок. 4 января «Ювентус» сыграет с «Кремонезе».

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