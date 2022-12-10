Александр Мостовой: что мешало Марио Фернандесу остаться в России и доработать контракт?
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Бывший российский полузащитник Александр Мостовой отреагировал на информацию, что защитник ЦСКА Марио Фернандес может возобновить игровую карьеру в Бразилии.
«Фернандес может возобновить карьеру в Бразилии? Немного странное решение со стороны Марио. Что мешало ему остаться в России и доработать контракт?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
32-летний Фернандес приостановил свою карьеру перед стартом нынешнего сезона. Его соглашение с московской командой истекает в 2024 году. Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. Позднее бразилец принял гражданство России и сыграл за сборную на чемпионате мира и чемпионате Европы. В сентябре 2021 года Фернандес объявил о завершении карьеры в сборной России.
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