Александр Мостовой: что мешало Марио Фернандесу остаться в России и доработать контракт?

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой отреагировал на информацию, что защитник ЦСКА Марио Фернандес может возобновить игровую карьеру в Бразилии.

«Фернандес может возобновить карьеру в Бразилии? Немного странное решение со стороны Марио. Что мешало ему остаться в России и доработать контракт?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

32-летний Фернандес приостановил свою карьеру перед стартом нынешнего сезона. Его соглашение с московской командой истекает в 2024 году. Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. Позднее бразилец принял гражданство России и сыграл за сборную на чемпионате мира и чемпионате Европы. В сентябре 2021 года Фернандес объявил о завершении карьеры в сборной России.