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Родриго извинился перед болельщиками за вылет Бразилии

Родриго извинился перед болельщиками за вылет Бразилии
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Футболист сборной Бразилии Родриго Гоэс извинился за вылет команды с ЧМ-2022.

«Простите. Конечно, это самый болезненный момент в карьере, из рая в ад за считанные минуты. Все случилось именно так, как мне не хотелось. Знаю, что всё проходит, и даже сейчас – хоть у меня всё ещё нет сил подняться – я уверен, что вернусь. Не знаю как, но я вернусь намного сильнее…

«Только блестящие умы проходят через определённые испытания». Мне 21 год. Пока ничто не давалось мне просто в этой жизни. И не дастся. Но это того стоит!

Спасибо всем, кто болел за нас и верил в нас. Спасибо тебе, Господи, за всё. И прости меня за неблагодарность, ведь после всего, что ты сделал для меня, я всё время спрашиваю себя: почему я? Почему всё должно быть именно так?

Только те, кто был со мной, видели всё, через что я прошёл за этот год, чтобы попасть на чемпионат мира. И почему всё так закончилось? Я не могу этого понять, но потом начинаю всё вспоминать, вижу, что не могу ни на что жаловаться, и просто продолжаю делать всё возможное, как всегда!

Ещё раз всем спасибо. Пусть в 2026 году всё будет по-другому. Я продолжаю верить, что мы всё равно будем очень счастливы! Это поколение очень хорошее, оно должно быть короновано и заслуживает этого», – написал Родриго в соцсетях.

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