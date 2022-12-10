Роналду повторил рекорд Бадера Аль-Мутавы по числу матчей за национальную команду
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Сегодня, 10 декабря, проходит матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Марокко и Португалии. В составе европейской команды на 51-й минуте вышел нападающий Криштиану Роналду. Как сообщает статистический портал Squawka, 37-летний футболист проводит в футболке Португалии 196-й матч, что является повторением рекорда игрока Кувейта Бадера Аль-Мутавы по числу матчей за национальную команду.
В данный момент Португалия уступает сборной Марокко со счётом 0:1. Единственный гол в этой встрече забил нападающий Юссеф Эн-Несири на 42-й минуте.
Команда, которая возьмёт верх в этом матче, на стадии полуфинала сыграет с победителем пары Англия — Франция. Встреча между этими командами состоится сегодня, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
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