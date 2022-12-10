Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду повторил рекорд Бадера Аль-Мутавы по числу матчей за национальную команду

Роналду повторил рекорд Бадера Аль-Мутавы по числу матчей за национальную команду
Комментарии

Сегодня, 10 декабря, проходит матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Марокко и Португалии. В составе европейской команды на 51-й минуте вышел нападающий Криштиану Роналду. Как сообщает статистический портал Squawka, 37-летний футболист проводит в футболке Португалии 196-й матч, что является повторением рекорда игрока Кувейта Бадера Аль-Мутавы по числу матчей за национальную команду.

В данный момент Португалия уступает сборной Марокко со счётом 0:1. Единственный гол в этой встрече забил нападающий Юссеф Эн-Несири на 42-й минуте.

Команда, которая возьмёт верх в этом матче, на стадии полуфинала сыграет с победителем пары Англия — Франция. Встреча между этими командами состоится сегодня, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Роналду рано убирать из состава Португалии. Он наследник легендарного игрока прошлого Роналду рано убирать из состава Португалии. Он наследник легендарного игрока прошлого
«Тёмная лошадка» чемпионата мира. Какие звёзды Марокко не пустили Испанию в 1/4 финала? «Тёмная лошадка» чемпионата мира. Какие звёзды Марокко не пустили Испанию в 1/4 финала?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022