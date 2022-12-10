Дмитрий Булыкин считает, что Франция выиграет у Англии в четвертьфинале ЧМ-2022

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин считает, что в четвертьфинальном матче чемпионата мира сборная Франции переиграет сборную Англии.

«Как мне кажется, Франция выиграет у Англии. Думаю, они будут в финале. Если, конечно, англичане не покажут какой-то сумасшедший футбол»,— сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Матч между сборными Англии и Франции состоится сегодня, 10 декабря, на стадионе «Эль-Байт». Победитель этого четвертьфинального матча сыграет с победителем пары Марокко — Португалия. Финал чемпионата мира в Катаре состоится на стадионе «Лусаил Айконик» 18 декабря. Франция является действующим победителем турнира.

Россия и Украина оказались рядом на флаге английского фаната. Видеоролик: