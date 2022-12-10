Кечинов: не говорил бы так категорично, что Франция победит Англию. Здесь шансы равны

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов считает, что у сборных Англии и Франции одинаковые шансы в матче четвертьфинала чемпионата мира в Катаре.

«На бумаге Франция — фаворит. Однако, что будет в матче, покажет только игра. Я бы так категорично не говорил, что победит Франция. Шансы однозначно равны, хотя на бумаге французы — фавориты», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч между сборными Англии и Франции состоится сегодня, 10 декабря, на стадионе «Эль-Байт». Победитель этого четвертьфинального матча сыграет с победителем пары Марокко — Португалия. Финал чемпионата мира в Катаре состоится на стадионе «Лусаил Айконик» 18 декабря. Франция является действующим победителем турнира.

Болельщики сборной Англии распеваются в очереди на стадион. Видеоролик: