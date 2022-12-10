Появилось видео трюка Хендерсона на тренировке сборной Англии

В сети появилось видео невероятного трюка полузащитника «Ливерпуля» и сборной Англии Джордана Хендерсона на тренировке «трёх львов».

Во время «игры в круг» на тренировке сборной Англии Джордан Хендерсон получил мяч и после неожиданного разворота сумел пробросить его мимо Букайо Саки. Трюк вызвал удивление у партнёров по команде.

Ранее 32-летний Джордан Хендерсон принял участие в игре сборной Англии с Сенегалом в рамках 1/8 финала чемпионата мира. Хендерсон открыл счёт и поучаствовал в итоговой победе англичан. Сегодня, 10 декабря, на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре пройдёт четвертьфинальный матч чемпионата мира 2022 года, в котором сыграют команды Англии и Франции. Начало встречи — в 22:00 мск.