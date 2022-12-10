Игроки соперников не смогли поразить ворота Марокко ни в одном из матчей ЧМ-2022

Сегодня, 10 декабря, на стадионе «Эль-Тумама» прошёл матч четвертьфинала чемпионата мира, в котором играли сборные Марокко и Португалии. Финальный свисток Факундо Тельо зафиксировал сенсационную победу марокканцев со счётом 1:0.

Сборная Марокко провела на ЧМ-2022 пять матчей. Ни в одной из игр соперники не смогли поразить ворота марокканцев. Единственный мяч Марокко забило само себе: в матче группового этапа со сборной Канады Наиф Агер срезал мяч в свои ворота. Однако тот эпизод не помешал марокканцам одержать победу (2:1) и выйти из группы с первого места.

В полуфинале чемпионата мира Марокко сыграет с победителем пары Англия — Франция. Матч между этими командами состоится сегодня, начало встречи – в 22:00 мск.