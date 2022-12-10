Марокко — первая африканская сборная, прошедшая в полуфинал чемпионата мира

Сегодня, 10 декабря, состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира, в котором сборная Марокко обыграла Португалию со счётом 1:0. Как сообщает статистический портал Opta Sport, сборная Марокко стала первой африканской командой, пробившейся в полуфинал мундиаля.

Ранее трижды команды Африки доходили до стадии четвертьфинала, и все три раза никто не сумел одолеть своего соперника. В 1990 году Камерун уступил Англии в дополнительное время (2:3), в 2002 году Сенегал проиграл Турции в овертаймах, а в 2010 году Гана в серии пенальти не сумела взять верх над Уругваем — 2:4.

В полуфинале чемпионата мира Марокко сыграет с победителем пары Англия — Франция. Матч между этими командами состоится сегодня, начало встречи – в 22:00 мск.