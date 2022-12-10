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Криштиану Роналду расплакался после поражения Португалии от Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022

Криштиану Роналду расплакался после поражения Португалии от Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог сдержать слёз после поражения национальной команды от Марокко (0:1) в четвертьфинале чемпионата мира. Единственный гол в матче забил форвард Юссуф Эн-Несири.

Для 37-летнего Роналду этот чемпионат мира стал пятым в карьере. Он забивал на каждом мундиале, а всего в 22 матчах на турнире он забил восемь голов.

Сборная Марокко в полуфинале чемпионата мира сыграет с победителем пары Англия — Франция. В другом полуфинальном матче встретятся сборные Хорватии и Аргентины. Финал чемпионата мира в Катаре состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик». Действующим победителем турнира является сборная Франции.

Португальцы – о роли Роналду в сборной Португалии. Видеоролик:

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