Болельщик пытался прорваться к Роналду после матча Марокко — Португалия

Сегодня, 10 декабря, завершился матч 1/4 финала чемпионата мира, в котором сборная Марокко обыграла Португалию со счётом 1:0 и вышла в полуфинал. После финального свистка один из фанатов выбежал с трибуны по направлению к нападающему Криштиану Роналду, но работники стадиона задержали активного болельщика.

Единственный гол в матче забил нападающий сборной Марокко Юссеф Эн-Несири на 42-й минуте. После этого африканская команда села в оборону, проводя редкие контратаки на ворота Диогу Кошты. Португалия имела несколько опасных моментов, однако не сумела спасти эту встречу.

В полуфинале мундиаля Марокко встретится с командой, которая выйдет победителем в паре Англия — Франция. Эта встреча состоится сегодня, начало – в 22:00 мск.