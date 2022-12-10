Болельщик пытался прорваться к Роналду после матча Марокко — Португалия
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Сегодня, 10 декабря, завершился матч 1/4 финала чемпионата мира, в котором сборная Марокко обыграла Португалию со счётом 1:0 и вышла в полуфинал. После финального свистка один из фанатов выбежал с трибуны по направлению к нападающему Криштиану Роналду, но работники стадиона задержали активного болельщика.
Единственный гол в матче забил нападающий сборной Марокко Юссеф Эн-Несири на 42-й минуте. После этого африканская команда села в оборону, проводя редкие контратаки на ворота Диогу Кошты. Португалия имела несколько опасных моментов, однако не сумела спасти эту встречу.
В полуфинале мундиаля Марокко встретится с командой, которая выйдет победителем в паре Англия — Франция. Эта встреча состоится сегодня, начало – в 22:00 мск.
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