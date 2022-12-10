Марокканский вратарь Боно — лучший игрок матча четвертьфинала ЧМ-2022 с Португалией

Вратарь сборной Марокко Яссин Боно признан лучшим игроком матча четвертьфинала чемпионата мира с Португалией (1:0). 31-летний голкипер отразил три удара по своим воротам и отыграл «на ноль».

Отметим, что Боно из четырёх матчей на чемпионате мира не пропустил в трёх. Его ворота не остались в неприкосновенности лишь в матче со сборной Канады (2:1), да и то тот мяч отправил в свои ворота Наиф Агер.

На клубном уровне Боно выступает за испанскую «Севилью». Сборная Марокко в полуфинале чемпионата мира сыграет с победителем пары Англия — Франция. В другом полуфинальном матче встретятся Хорватия и Аргентина. Финальная встреча на чемпионате мира в Катаре состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик».

Болельщики сборной Марокко танцуют в центре Дохи. Видеоролик: