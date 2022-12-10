Макрон — британскому премьеру: если Франция победит, поддержите нас в полуфинале?
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Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к премьер-министру Великобритании Риши Сунаку.
«Дорогой Риши Сунак, я с нетерпением жду сегодняшнего матча. Если Франция победит (а она победит!), вы пожелаете нам удачи в полуфинале, правда?» – написал Макрон в «Твиттере».
«Надеюсь, мне не придётся этого делать. Но – договорились. Ожидаю, что вы поддержите «трёх львов» в следующем раунде», – ответил глава британского правительства.
Сегодня, 10 декабря, на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре пройдёт четвертьфинальный матч чемпионата мира 2022 года, в котором сыграют команды Англии и Франции. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Обе сборные вышли в плей-офф, заняв первое место в своих группах.
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